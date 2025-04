"Corti di solidarietà" torna con la terza edizione: quando il volontariato diventa cinema

Prosegue con la Terza Edizione il Bando di Idee “Corti di solidarietà”, promosso dal Centro Servizi per il Territorio No-Vco e il Festival Internazionale di Cortometraggi “Malescorto”, per promuovere e valorizzare il Terzo Settore attraverso il linguaggio audiovisivo e accompagnare con professionisti del settore le associazioni nella realizzazione di un cortometraggio che ha come tema il volontariato e le attività svolte per il bene comune.

Le due edizioni precedenti hanno riscosso una buona partecipazione da parte degli Ets che trovano in questo bando un’ottima opportunità per realizzare un prodotto ad alto impatto e di elevata qualità, molto utile alla promozione delle loro attività e progetti, oltre alla valorizzazione del volontariato locale, che sappiamo ricoprire un ruolo fondamentale nella tenuta del nostro tessuto associativo.

“Abbiamo deciso di proseguire in questo progetto – afferma il presidente Cst Carlo Teruzzi – perché riscontriamo un interesse da parte degli Ets. È un’opportunità per loro, che difficilmente hanno risorse economiche e umane per poter realizzare un prodotto audiovisivo di qualità con professionisti del settore. Gli Ets che hanno realizzato i corti nelle passate edizioni sono rimasti davvero entusiasti e contenti sia dei prodotti video che hanno realizzato, sia del percorso di realizzazione. Iniziativa che continua quindi a dimostrare tutta la sua bontà e la risposta concerta a una necessità delle nostre associazioni”.

“Siamo contenti di continuare la collaborazione con Cst su questa strada che sta dando buoni risultati. – spiega il direttore Artistico di Malescorto Paolo Ramoni - Come Malescorto è vero che ci occupiamo di cortometraggi e di aspetti più tecnici, ma certamente ci interessa anche il risvolto sociale dei prodotti audiovisivi e i valori che questi veicolano. In questo progetto noi ci occupiamo della parte più pratica: i laboratori in cui spieghiamo alle associazioni come presentare un’idea che possa essere poi fattivamente valutabile e realizzabile, la supervisione dell’andamento dei lavori e nella fase finale del lavoro della ottimizzazione dei corti per la loro proiezione cinematografica”.

Sono 5 le associazioni le cui idee progettuali sono state selezionate dalla commissione di valutazione per realizzare i cortometraggi:

Gruppo Folkloristico Valle Vigezzo – Noi siamo vigezzini, Centro Novarese di aiuto all'infanzia - Giocarte, Associazione Comuniterrae Ecomuseo delle Terre di Mezzo – Museo? No! Ecomuseo, Associazione Angeli dell'Hospice VCO – Vivere per sempre, Associazione Terra Donna – Filo Rosso

Le associazioni sono ora al lavoro alla realizzazione dei corti, affiancate dai videomaker Mirko Zullo e Lorenzo Camocardi.

I cortometraggi saranno presentati durante un evento pubblico organizzato ad hoc nel mese di maggio con l’obiettivo di promuovere la cultura della solidarietà e del volontariato nella cittadinanza, e perché no, invitarla a prendere parte a questo mondo così variegato e ricco, che restituisce benessere e gratificazione. I cortometraggi resteranno poi alle associazioni che potranno utilizzarli come strumento di promozione con i propri canali, in eventi e iniziative sul territorio.