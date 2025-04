Pony 5 è tornato a volare sui cieli dell'Ossola, a Masera il ricordo di Alessio Ghersi FOTO e VIDEO

E' tornato a volare sui cieli dell'Ossola Pony 5: l'esibizione del modello in scala dell'Aermacchi MB339 che il maggiore Alessio Ghersi, Pony 5, pilotava all'interno della formazione delle Frecce Tricolori, ha concluso la cerimonia organizzata questa mattina dall'aero club Valdossola. Una cerimonia semplice ma molto commovente, alla presenza del papà di Alessio, Franco Ghersi, della mamma e della moglie Jenny con i loro due bambini.

Erano presenti anche il comandante dell'aeroporto di Cameri generale Antonio Corrado, oltre ad autorità militari, amministratori, associazioni, e i club Frecce Tricolori.

Con loro tanti amici, tanti colleghi, tutta la formazione della pattuglia acrobatica Frecce Tricolori. "Non siamo qui in divisa perché rappresentiamo un gruppo di amici - ha detto il tenenete Franco Paolo Marocco, comandante della Pattuglia Acrobatica Nazionale Frecce Tricolori - nella nostra squadra cerchiamo di coltivare lo spirito di amicizia e di trasparenza. Alessio era una persona schietta, era semplice. A lui bastava essere se stesso per essere speciale e ogni giorno sentiamo la sua mancanza. Se lui fosse qui con noi oggi alleggerirebbe il momento con una battuta, come quelle che sapeva regalare quando meno te l'aspettavi. Non c'è solo nostalgia oggi, ma anche il ricordo di lui che ci porta un sorriso, proprio come avrebbe voluto".



Franco Ghersi, papà di Alessio, ha sottolineato come suo figlio fosse una persona riservata, sincera, mai imvadente e umile, e ha voluto ricordare le parole dette agli studenti del liceo Spezia nell'incontro a scuola poco prima del tragico incidente: "Inseguite i vostri sogni, sempre".



La moglie Jenny poi ha scoperto la targa a ricordo di Alessio, "esempio di passione e dedizione" apposta sul monumento intitolato agli aviatori Geo Chavez e Giuliano Marini.



Infine il volo, emozionante, del modello in scala dell'Aermacchi MB339 che riproduce quello che pilotava Alessio e realizzato da Andrea Brignoli.