Karmageddon 2025, annunciati i primi ospiti: Merk & Kremont arrivano a Domobianca

L’attesa è finita: Merk & Kremont saranno gli special guest del Karmageddon 2025, il festival di musica elettronica organizzato dall’Associazione Kulturale Karma, in programma sabato 12 luglio ai piedi degli impianti sciistici di Domobianca365.

Dopo aver calcato palchi leggendari come l’Ultra Music Festival di Miami, Tomorrowland in Belgio e l’Amnesia di Ibiza, il duo milanese porterà la sua carica di energia ai piedi delle montagne del Lusentino, trasformando l'area in una vera e propria arena elettronica immersa nella natura. Con successi globali come "Marianela (Que Pasa)", Merk & Kremont dominano la scena internazionale con oltre 2 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, 204mila follower su Instagram e 141mila su TikTok. Il loro stile inconfondibile, che mescola sonorità house e bassi potenti, è supportato da star della scena elettronica mondiale come Diplo.

Il Karmageddon offrirà oltre dieci ore di musica non-stop, con due palchi che ospiteranno una lineup composta da Dj e produttori italiani e internazionali. Il festival si distingue per la sua capacità di coniugare l’energia della musica elettronica con il fascino della montagna, creando un’atmosfera unica e coinvolgente.

Oltre ai set musicali, i partecipanti potranno usufruire di un’area free camping, un’ampia selezione di stand food & beverage, e diverse attività collaterali pensate per arricchire l’esperienza del pubblico. Karmageddon valorizza il territorio attraverso la collaborazione con associazioni culturali e artisti locali. A chiudere il festival, come da tradizione, sarà il collettivo #BackToTheRoots composto da Didi Charles, Perri, Oril e Stefano Fodrini, con un dj set suggestivo nella magica cornice della Baita Motti.

I biglietti per Karmageddon sono già disponibili al link. Per maggiori dettagli e informazioni: associazionekarma@gmail.com.