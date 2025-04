A Villadossola un incontro con i carabinieri per la prevenzione alle truffe

I carabinieri della stazione di Domodossola, in collaborazione con l'assessorato ai servizi sociali del comune di Villadossola, terranno domani, 8 aprile alle 17.00 nella sala consiliare del municipio di Villadossola, un incontro con la cittadinanza per trattare il delicato tema delle truffe agli anziani.

“Le cronache riportano sempre più spesso episodi di criminali - spiegano gli organizzatori - che approfittano della buona fede dei cittadini, soprattutto anziani. Sono innumerevoli le strategie adottate dai malviventi per carpire la fiducia delle loro vittime”.

Le forze dell'ordine durante l'incontro tratteranno i temi delle truffe domestiche, di quelle fuori casa e di quelle sul web. Inoltre, metteranno in guardia sulle varie modalità di raggiro più frequenti con cui i malintenzionati cercano di ingannare gli anziani: dai falsi avvocati e carabinieri che richiedono denaro per presunti incidenti stradali di familiari, ai falsi tecnici di gas e luce che accedono nelle abitazioni con la scusa di controlli inesistenti, fino ai truffatori che si spacciano per rappresentanti delle forze dell'ordine per guadagnarsi la fiducia delle vittime e derubarle. Si parlerà anche delle truffe sul web del finto sms telefonico e delle compravendite online. Verranno dati dai carabinieri i consigli contro le truffe.

All'incontro interverranno il sindaco di Villadossola Bruno Toscani e l'assessore ai servizi sociali Pierangela Borca.