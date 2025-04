Pediacoop H24 Domo conquista la sesta vittoria consecutiva e punta al podio

La Pediacoop H24 Domo non si ferma più ed inanella la sesta vittoria consecutiva sul difficilissimo campo della PVL Ciriè (attualmente terzo in classifica) dove, prima di domenica, solo altre due squadre avevano ottenuto la vittoria. Gli ossolani escono infatti vittoriosi per 1 a 3 al termine di una partita equilibrata e combattuta, ma nella quale Domo è sembrata in ogni frangente superiore agli avversari.

E pensare che Domodossola arrivava al match a dir poco in una situazione complicata con diversi atleti che in settimana non erano riusciti ad allenarsi, alcune assenze importanti e alcuni giocatori che nella mattinata erano impegnati a Mondovì in una fondamentale gara per l'Under 17 M. Domo ha però saputo giocare da "vera" squadra, aiutandosi a vicenda nei momenti di difficoltà e "nascondendo" le mancanze nei momenti decisivi.

Coach Nardin parte con Blaschi in regia opposto a Kurochkin, centrali Maiello A. e Sirocchi, schiacciatori De Grandis e Pennati, libero Mancuso. Nel corso det set poi entrano Saclusa e Borgnis per il "dfoppio-cambio". Si avanza comunque punto a punto fino al 20, quando Domo ha il guizzo finale per chiudere 25 a 22. Nel secondo set sembra tutto più semplice. I domesi partono forte (4 a 8), ma in un attimo i padroni di casa tornano in gara. In particolare Cirié inizia a diminuire gli errori ed aumenta notevolmente il livello della difesa e del servizio: 25 a 19 per i torinesi e gara in parità sull'1 a 1. Terzo set giocato ottimamente dagli ossolani che non partono benissimo e soffrano in ricezione.

Pvl gioca bene, ma Domo riesce nella difficilissima impresa di non scomporsi e rimanere sempre in gara nonostante le difficoltà dimostrando di essere una squadra matura, nonostante la media età giovane. Sul finale Domo ha nuovamente una marcia in più e chiude 22 a 25 come il primo set. L'inerzia sembra tutta per i domesi, ma nel quarto set c'è ancora da soffrire: si parte incredibilmente 7 a 1 per i padroni di casa. Il divario non sembra colmabile fino alla metà del set quando, ancora una volta, Domo ha la forza di reagire. Sul turno al servizio di Pennati gli ospiti si portano dal - 3 (avevano già accorciato le distanze) al + 2 (16 a 18). Il finale è poi un monologo domese: il set finirà 20 a 25.

Il risultato di Cirié, come si era ipotizzato la settimana scorsa, lancia Domodossola in corsa per il podio. Pediacoop H24 sta infatti accorciando giornata dopo giornata il gap che aveva accumulato dalle prima in classifica e ora sembra effettivamente una delle squadre più in forma del momento.

Domenica 13/04 al palaraccagni andrà in scena una delle gare più "toste" della stagione. Arriverà infatti a Domodossola la Pallavolo Ovada, seconda in classifica e squadra di altissimo livello. All'andata era finita 3 a 1 per gli alessandrini, ma ora Domodossola è un'altra squadra. L'appuntamento quindi per tutti gli appassionati di volley è alle ore 18.00 (mezzora di differenza rispetto al consueto orario) al Palaraccagni.