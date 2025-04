Colloro celebra l'80esimo anniversario del bombardamento tedesco del 45'

Sabato 12 aprile, la frazione di Colloro, ricorderà uno degli eventi più significativi della sua storia recente: l'80° anniversario del bombardamento tedesco del 14 aprile 1945, che segnò le ultime fasi della Seconda Guerra Mondiale nella zona.

Colloro, situata in una posizione strategica tra le montagne, divenne rifugio per i partigiani e un importante centro di coordinamento delle formazioni resistenti. Nel luglio del 1944, infatti, si tenne qui una riunione fondamentale tra i comandanti partigiani, mentre la frazione continuò a ospitare i combattenti anche dopo la caduta della "Repubblica dell'Ossola".

L’attacco del 14 aprile 1945, effettuato da un reparto tedesco della 5./SS-Pol.Rgt.15, mirava a colpire i partigiani e a rallentare la loro ritirata, ma la popolazione locale reagì con coraggio. La popolazione fu radunata in piazza e minacciata di fucilazione, ma la situazione non sfociò in un massacro grazie all'intervento del cappellano Don Carlo Tosi, che si offrì in cambio degli ostaggi.

Dieci giorni dopo, il presidio fascista lasciò la zona, segnando per Colloro e Premosello il ritorno alla libertà.

Il programma delle celebrazioni per l'80° anniversario del bombardamento prevede un ricco calendario di eventi. La giornata inizierà alle 10:30 con un ritrovo presso il circolo e un'escursione sui luoghi della memoria collorese, per poi proseguire alle 11:00 con una cerimonia ufficiale presso Piazzetta XIV aprile, durante la quale interverrà lo storico Raphael Rues. In seguito, il Coro Volante Cucciolo eseguirà canti partigiani, prima di concludere la mattinata con un pranzo al circolo, per il quale è consigliata la prenotazione.

La commemorazione, organizzata dal Comitato Provinciale Verbano Cusio Ossola dell'Anpi in collaborazione con il Comune di Premosello-Chiovenda, non sarà solo un'occasione di ricordo del passato, ma anche un momento di riflessione sui valori di libertà e democrazia che sono alla base della nostra Repubblica.