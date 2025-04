Dolore cronico e nausea da chemio, in Piemonte cresce l'uso di cannabis terapeutica

Dolore cronico oppure legato a sclerosi multipla; nausea e vomito causati da chemioterapia, radioterapia e terapie per HIV; movimenti involontari nella sindrome di Tourette. Sono queste alcuni dei disturbi e patologie per cui in Piemonte, dal 2015, è ammesso l'uso della cannabis terapeutica.

E negli anni c'è stato un continuo aumento del consumo. A fornire i dati l'assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi, in risposta ad un'interpellanza presentata dalla consigliera di Stati Uniti d'Europa Vittoria Nallo sulle difficoltà segnalate dai pazienti piemontesi nel reperire il medicinale alternativo, sollecitando nel contempo misure per garantire un approvvigionamento stabile in tutto il Piemonte.

I numeri

Nel 2024 i pazienti trattati nella nostra regione sono stati 1.403, rispetto ai 1.060 dell'anno precedente, registrando quindi un incremento del +32,3%. Sono state effettuate 8.478 prescrizioni (6.997 nel 2023, +21,2%), di cui 1.713 dai medici della mutua e 6.765 da specialisti.

I consumi totali sono cresciuti del 10,7%, confermando il considerevole trend di crescita nell' utilizzo della cannabis terapeutica anno dopo anno nella Regione Piemonte.

La replica

"È urgente - ha replicato Nallo - garantire continuità nelle cure e parità di accesso su tutto il territorio regionale”. “La produzione nazionale e le importazioni non sono sufficienti a coprire il fabbisogno, ma non possono essere i pazienti a pagare le conseguenze di queste inefficienze È inaccettabile che, a fronte di un incremento del 21,2% delle prescrizioni e del 10,7% dei consumi, non vi sia stata una risposta né vi sia alcuna iniziativa risolutiva da parte della Giunta" ha concluso la consigliera regionale di Stati Uniti d'Europa.