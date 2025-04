"Concrete astrazioni", la mostra arriva a Palazzo San Francesco

Dal 13 aprile al 13 luglio, Palazzo San Francesco di Domodossola ospiterà la mostra "Concrete astrazioni. Di Salvatore, Parnisari, Simionato, tra forma e invenzione", un'esposizione unica promossa dalla Fondazione Paola Angela Ruminelli in collaborazione con i Musei Civici Gian Giacomo Galletti e il Comune di Domodossola.

Con novanta opere tra dipinti, disegni, ceramiche e metalli, l’iniziativa celebra il centenario della nascita di Nino Di Salvatore (1924-2001), artista e studioso di fama internazionale, accostandolo a due autori meno noti al grande pubblico, ma fondamentali per la scena artistica italiana: Arrigo Parnisari (1926-1975) e Antonio Simionato (1934-1994).

L’inaugurazione, prevista per sabato 12 aprile, sarà su invito. La mostra offrirà un approfondimento sulle ricerche artistiche del secondo dopoguerra, analizzando il percorso di tre artisti che hanno contribuito, ciascuno a suo modo, all’evoluzione dell'astrattismo in Italia. Tre artisti, tre percorsi tra arte e sperimentazione Il percorso espositivo si apre con Nino Di Salvatore, nato a Pallanza nel 1924 e tra i protagonisti del Movimento Arte Concreta (Mac). Dopo una fase figurativa, l’artista abbracciò l’astrattismo, fondando nel 1954 la Scuola Politecnica di Design (Spd) di Milano, che divenne un punto di riferimento per il design e la comunicazione visiva.

In mostra saranno esposte ventotto opere tra dipinti e plastiche, oltre a video e materiali della Spd, che ne raccontano l’attività didattica. Il viaggio prosegue con Antonio Simionato, autore di un importante corpus di opere pittoriche e grafiche, molte delle quali mai esposte prima e provenienti da collezioni private. Il suo linguaggio artistico, ricco di richiami simbolici e materici, sarà raccontato anche attraverso un profilo critico in catalogo. Infine, uno spazio sarà dedicato ad Arrigo Parnisari, pittore e plasticatore, noto per le sue sperimentazioni nell’ambito dell’arte astratta. Le opere in mostra ripercorrono l’evoluzione della sua carriera, dalle prime esposizioni alla Biennale di Venezia fino alle ceramiche innovative create nel periodo fiorentino.

Un percorso tra arte, didattica e design Oltre alle opere dei tre artisti, la mostra presenterà anche materiali d’archivio della Scuola Politecnica di Design, con tavole didattiche e studi sulla percezione visiva, oltre a un mini-documentario che esplora l’approccio di Di Salvatore alla ricerca artistica e applicata. Un’intera sezione sarà dedicata al rapporto tra arte e design, con pezzi iconici come un orologio disegnato dallo stesso Di Salvatore, la “Scultura da viaggio” di Corraini e Munari, e lampade di Achille Castiglioni, Bruno Munari e Tobia Scarpa. Visite e informazioni pratiche La mostra sarà visitabile negli orari di apertura di Palazzo San Francesco: fino al 18 giugno, da giovedì a domenica, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 dal 19 giugno al 13 luglio, da giovedì a domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 Domenica 13 aprile, alle 10:30, il curatore Federico Troletti guiderà i visitatori in una speciale visita inaugurale (su prenotazione).