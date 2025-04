Luca Ventrella si racconta 'Nel silenzio della baita'

Il 15 aprile 2025 arriva in libreria "Nel silenzio della Baita", il libro di Luca Ventrella, edito da Sperling & Kupfer. Un racconto che ci porta nel cuore delle montagne della Val d’Ossola, dove l’autore sceglie di allontanarsi dal caos quotidiano e riscoprire il valore della solitudine e dell’autosufficienza.

Luca, protagonista e autore, racconta come, in un mondo sempre più frenetico e dominato dalle notifiche e dalle aspettative, abbia preso una decisione radicale: comprare una baita isolata e dedicarvi ogni suo sforzo per trasformarla in un rifugio dove poter tornare a vivere in sintonia con la natura. In un contesto di solitudine e fatica, la baita diventa il suo laboratorio di vita, un luogo dove imparare l’arte dell’autonomia, dove ogni pietra e ogni gesto sono parte di un cammino di crescita personale.

Il racconto si sviluppa tra il silenzio che circonda la baita, il calore del fuoco e il lavoro quotidiano che la montagna richiede, svelando come le sfide fisiche e mentali possano portare a una comprensione profonda del valore della semplicità e della lentezza. Non solo un viaggio fisico, ma un’esplorazione interiore che ci insegna quanto sia essenziale tornare alle origini per riscoprire se stessi e vivere in modo autentico.

Luca Ventrella, noto per il suo canale YouTube Luca Ventrella Outdoors, dove condivide la sua passione per l’outdoor, il trekking e la vita in montagna, ci regala con questo libro una testimonianza personale di come sia possibile, anche senza scelte drastiche, ritrovare una connessione profonda con la natura e con la propria interiorità.

"Nel silenzio della Baita" è un’opera che parla a chi cerca un’alternativa al ritmo frenetico della vita moderna, ma anche a chi desidera riscoprire il piacere di vivere con meno, e di farlo con le proprie mani. Un invito a rallentare e a godere del silenzio, dell’essenzialità, e a riscoprire la bellezza di un'esistenza autentica, lontana dalle pressioni del mondo esterno.