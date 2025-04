Una domenica di sorprese a Premosello con la "Caccia all’uovo d’oro"

Una domenica all’insegna della fantasia, del gioco e della scoperta: è quanto promette la “Caccia all’uovo d’oro” organizzata dalla Pro Loco di Premosello, in collaborazione con la scuola dell’infanzia “Rossi”, che animerà il centro del paese domenica 13 aprile.

L’appuntamento è alle 14.30 in piazza Bolzani, punto di partenza di un pomeriggio pensato per coinvolgere bambini di tutte le età in un'avventurosa ricerca di uova pasquali disseminate lungo le vie del capoluogo.

Non mancheranno momenti dedicati alla creatività: durante la caccia, i partecipanti potranno prendere parte a laboratori a tema, dando libero sfogo alla fantasia con colori, disegni e decorazioni. Gran finale con una gustosa merenda per tutti i partecipanti e un premio speciale per chi riuscirà a scovare il leggendario uovo d’oro.

"Un’occasione per stare insieme, giocare all’aria aperta e vivere il paese in modo diverso – spiegano gli organizzatori – tra angoli da scoprire e sorrisi da condividere con amici e famiglie".