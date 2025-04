Allevatori e produttori alla mostra del capretto vigezzino FOTO

Si sono ritrovati oggi, al Centro del Fondo di Santa Maria Maggiore, gli allevatori vigezzini per l'annuale mostra del capretto locale. Le aziende della valle hanno portato in esposizione una selezione dei loro capi, mentre alcuni produttori di formaggi hanno proposto i loro prodotti al pubblico.

L'occasione della mostra del capretto vigezzino è servita anche al Comitato Salvaguardia Allevatori del Vco per sensibilizzare ancora una volta sui danni che i lupi causano sulle montagne. "Da alcuni anni i lupi, sia in branco che solitari, si sono stabiliti nella nostra provincia - dicono - è in atto un vero e proprio eccidio dei nostri animali sui pascoli montani e nei pressi dei paesi".

"Nella nostra provincia - proseguono - i lupi si stanno espandendo di valle in valle e noi allevatori ci opponiamo alla loro presenza nelle zone che gestiamo e in cui viviamo. La nostra sicurezza personale, quella dei nostri figli e anziani e quindi le nostre libertà sono sempre più ridotte".