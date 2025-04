Intesa San Paolo, l'amministrazione comunale chiarisce: "La cassa assistita rimarrà attiva"

Allo scopo di dare risposte alla parte della cittadinanza che nei giorni scorsi aveva manifestato preoccupazione in vista della riorganizzazione della filiale di Villadossola di Intesa San Paolo, l’amministrazione comunale è intervenuta chiedendo chiarimenti alla direttrice.

La dottoressa Nidia Rogora ha assicurato che, a fronte della soppressione della “cassa servita”, verrà in ogni caso mantenuta la cosiddetta “cassa assistita” con la presenza di personale a supporto dei clienti. Per effettuare le consuete operazioni il cliente dovrà dotarsi di carta di debito, più conosciuta come “tessera bancomat”, fornita dalla banca gratuitamente ai più giovani e ai pensionati e con costi contenuti per tutti le altre tipologie di clienti.

Non si esclude inoltre che alla “cassa assistita” già attualmente presente e molto utilizzata (circa il 70% delle operazioni viene effettuata attraverso questa tipologia di cassa) possa aggiungersene una seconda per evitare il dilatarsi dei tempi di attesa. In seguito alla riorganizzazione nella filiale di Intesa San Paolo di Villadossola continuerà ad essere attivo il servizio di consulenza finanziaria. La direttrice ha inoltre manifestato la sua disponibilità all’ascolto della clientela in caso di dubbi o particolari necessità.