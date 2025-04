Uniti per Villa: "Preoccupati per la chiusura degli sportelli cassa di Banca Intesa"

Su segnalazione e sollecitazione di alcuni cittadini, si è venuti a conoscenza che entro la fine del mese di aprile 2025 si procederà alla chiusura degli "sportelli cassa" (presidiati) attivi presso la filiale di Villadossola.

Si fa propria la preoccupazione di quelle persone che incontrano difficoltà nella "movimentazione" del contante in quanto gestiscono i propri risparmi con l'aiuto e la consulenza del personale particolarmente sensibile al disagio di anziani e/o disabili.

Lascia perplessi la decisione di una "banca del territorio" che dovrebbe fare proprie le difficoltà di quella fascia di "affezionati" clienti che si vedrebbero costretti anche a scelte di interruzione di rapporti consolidati.

Ci si permette di suggerire un ripensamento in ordine alla volontà richiamata in oggetto, onde consentire di superare il disagio che tale decisione comporta, in particolare per le fasce deboli della popolazione.



Il Gruppo Consiliare Uniti per Villa