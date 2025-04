Lobby contro i territori montani nel ddl Montagna: eliminata la norma su reti e connessioni

Il ddl Montagna, recentemente esaminato dalla Commissione parlamentare, ha visto l'eliminazione dell'articolo 10, che prevedeva l’obbligo per le imprese di garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali nelle aree montane, in assenza di finanziamenti pubblici specifici.

Marco Bussone, Presidente di Uncem, ha denunciato l’intervento delle lobby che hanno chiesto la soppressione di una norma ritenuta fondamentale per ridurre il divario digitale e migliorare la qualità della vita nei territori montani. Secondo Bussone, questo intervento va contro l’uguaglianza dei cittadini, poiché priverebbe le aree montane di infrastrutture di comunicazione essenziali, già carenti e penalizzate dalla difficoltà di accesso a servizi moderni.

"L'abolizione di questa norma è un errore clamoroso, che mina un principio di buon senso e di uguaglianza tra i cittadini di tutte le aree del Paese", ha affermato Bussone durante l’evento "Telecommunication of the future" a Roma.

Il presidente ha sottolineato che l'articolo, inserito originariamente dal Governo, avrebbe imposto alle imprese di portare il segnale nelle zone montane in caso di lavori infrastrutturali stradali e ferroviari. Il principio, che avrebbe permesso di ottimizzare gli interventi, non avrebbe comportato nuovi oneri per la finanza pubblica.

Bussone ha inoltre auspicato che, in sede di discussione in Aula alla Camera, il Governo e i gruppi parlamentari ripristinino l'articolo per garantire l'uguaglianza dei diritti tra le aree montane e quelle urbane, combattendo il divario digitale che continua a crescere nel Paese.