Allerta del Comune di Crodo: messaggi ingannevoli sui pagamenti Tari

Il Comune di Crodo segnala ai cittadini un tentativo di truffa in corso tramite Sms e messaggistica istantanea che riguarda presunte irregolarità nei pagamenti della Tari.

Nel messaggio fraudolento, che potrebbe arrivare sui telefoni cellulari, si legge: “La posizione Tari risulta irregolare. È richiesto un suo tempestivo contatto al numero: 89347772 per evitare aggravamenti”.

L’amministrazione comunale invita alla massima attenzione e chiarisce che si tratta di un tentativo di frode. Le comunicazioni ufficiali relative ai tributi, infatti, vengono effettuate esclusivamente attraverso canali istituzionali come raccomandata A/R o Pec.

“Non chiamate e non fornite dati personali” è l’appello del Comune, che raccomanda ai cittadini di ignorare il messaggio, non cliccare su eventuali link e non contattare assolutamente il numero indicato.

In caso di ricezione del Sms sospetto, il Comune consiglia di bloccare il mittente e segnalarlo come spam sul proprio dispositivo.

Per eventuali dubbi sulla propria posizione tributaria, è possibile contattare direttamente l’Ufficio Tributi del Comune di Crodo al numero 0324.61003 (interno 3) oppure recarsi in Municipio.