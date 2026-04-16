Antrona, gli strumenti della vecchia banda trovano casa a Villadossola

Gli strumenti musicali della vecchia banda di Antrona sono stati tolti dalla soffitta di un edificio comunale di Antrona e fanno ora bella mostra di sé nella scuola di musica della Filarmonica di Villadossola.

Il civico corpo musicale è ormai disciolto da una quarantina d'anni e la giunta del comune ha deciso di dare in comodato d'uso gratuito, per nove anni rinnovabili, alcuni strumenti musicali appartenenti all'ex banda. La giunta però precisa che se, per esigenze di pubblico interesse, il Comune fosse nella condizione di dover rientrare nella piena disponibilità degli strumenti, l'associazione dovrà garantirne la restituzione.

“Gli strumenti non sono più idonei ad essere utilizzati - spiega Daniele Gnoato presidente della Filarmonica di Villadossola – hanno comunque un valore storico importante” . Gli strumenti sono una testimonianza della tradizione musicale di un tempo quando ogni paese aveva la sua banda che scandiva i momenti più importanti della vita religiosa, culturale e sociale.