Famiglia e separazione: un incontro online per affrontare il cambiamento

Il Centro per le Famiglie “Ohana” del Ciss Ossola, nell’ambito della Promozione di politiche per il benessere familiare finanziato dalla Regione Piemonte, organizza e promuove un incontro on-line a cura del dottor Chistolini psicologo, psicoterapeuta ed esperto in tutela minori, affido ed adozione, dal titolo “I legami familiari nella separazione. Gestione del conflitto e comunicazione con i figli in situazione di transizione familiare”
La serata on-line si terrà giovedì 16 aprile alle ore 20.30
La serata “I legami familiari nella separazione” si inserisce nelle attività del Centro per le Famiglie come proposta educativa non formale, capace di unire creatività, inclusione e sviluppo di competenze relazionali. La partecipazione è gratuita, con posti limitati.
L’accesso ai seminari può avviene previa iscrizione e fino ad esaurimento posti. Di seguito il link per l’iscrizione:
https://www.eventbrite.it/d/italy--domodossola/ohana/
Per informazioni e chiarimenti consultare il sito www.cissossola.it oppure rivolgersi ai seguenti contatti:
telefono: 0324 52598 int.3 dott.ssa Rossella Esposito e dott.ssa Manuela Maesano
e-mail: centroperlefamiglie@ciss-ossola.it