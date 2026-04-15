“Alimentiamo la cura”: incontri su alimentazione e benessere per le famiglie

IL Centro per le Famiglie “Ohana” del CISS Ossola, nell’ambito della promozione di politiche per il benessere familiare finanziato dalla regione Piemonte, organizza e promuove una serie di incontri informativi dedicati al tema dell’alimentazione come strumento per prendersi cura di sé e della propria famiglia.

Il laboratorio sarà condotto da esperti del settore alimentare.

Il percorso informativo si articolerà in quattro incontri serali dedicati agli adulti, il 17 e 28 aprile e l’11 e 28 maggio in via primo maggio nella sede del CISS Ossola , durante i quali i partecipanti saranno accompagnati ad approfondire il rapporto tra alimentazione, salute e benessere e due laboratori pomeridiani dedicati ai bambini, il 18 aprile ed il 9 maggio.

“Alimentiamo la cura” si inserisce nelle attività del Centro per le Famiglie come proposta educativa non formale, capace di unire creatività, inclusione e sviluppo di competenze relazionali. La partecipazione è gratuita, con posti limitati.

L’accesso ai seminari può avviene previa iscrizione e fino ad esaurimento posti. Di seguito il link per l’iscrizione:

https://www.eventbrite.it/d/italy--domodossola/ohana/

Per informazioni e chiarimenti consultare il sito www.cissossola.it oppure rivolgersi ai seguenti contatti:

telefono: 0324 52598 int.3 Dott.ssa Rossella Esposito e Dott.ssa Manuela Maesano

e-mail: centroperlefamiglie@ciss-ossola.it