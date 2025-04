Maltempo, allerta arancione sul Vco

È iniziata già nei giorni scorsi l’ondata di maltempo che sta colpendo il territorio del Vco, con le precipitazioni che, dopo una pausa nel pomeriggio di oggi, aumenteranno di intensità tra mercoledì e giovedì.

Proprio per questo Arpa Piemonte ha emesso un bollettino sul rischio idrogeologico, idraulico e di valanghe. Nella giornata di oggi, martedì 15 aprile, per la zona del Vco l’allerta è gialla per rischio idrogeologico, con allagamenti e fenomeni di versante isolati. Per domani, mercoledì 16 aprile, invece, l’allerta diventa arancione per rischio idrogeologico sulle zone alpine nordoccidentali e settentrionali dove saranno possibili esondazioni dei corsi d'acqua e fenomeni di versante. Allerta gialla, invece, per il rischio idraulico e di valanghe.

Per quanto riguarda le precipitazioni è previsto un progressivo e marcato peggioramento del tempo dalla serata di oggi, mentre la massima intensità dei fenomeni si raggiungerà nella notte tra mercoledì e giovedì con precipitazioni diffuse, localmente molto forti.