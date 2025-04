Come allenare la mente? Se ne parla con le Acli e gli esperti neuropsicologi

Come stimolare e mantenere attive le capacità cognitive in tutte le età utilizzando i giochi da tavolo? Si tratta di una strategia che permette di divertirsi ma anche di stimolare e mantenere attive le capacità cognitive nella terza età, e non solo. Se ne parlerà giovedì 17 aprile alle 17.15 presso la Sala Falcioni, ex Cappella Mellerio, durante l'evento dal titolo "AllenaMente" proposto dalla Federazione Anziani e Pensionati delle Acli del Vco. Si tratta di un progetto volto a sensibilizzare la popolazione sul tema dell'invecchiamento e la possibilità di affrontarlo attivamente.

Si analizzeranno, dunque, i fattori che intervengono nell'invecchiamento, i cambiamenti cognitivi, emotivi e sociali, e si discuterà su come favorire un invecchiamento "sano", introducendo anche il ruolo del gioco nel ciclo di vita, inteso come un alleato contro il naturale decadimento cognitivo. Relatori saranno Jennifer Francioli, neuropsicologa e Game Trainer, titolare dello Studio ABC di Domodossola, e Linda Scaciga, neuropsicologa esperta in psicologia dell'invecchiamento.