Osteoporosi, si parla prevenzione e cura alla Soms di Domodossola

Venerdì 18 aprile alle ore 20:45, lo Spazio Contemporaneo della S.m.s. Ets di Domodossola ospiterà un incontro di grande interesse per la salute della comunità: "Osteoporosi, come prevenirla e curarla", con il dottor Fabio Di Stefano, primario di geriatria presso l’ospedale Castelli di Verbania. L’incontro rientra nell’ambito del progetto "Conoscenza è salute", che mira a sensibilizzare il pubblico sui temi della prevenzione e della cura delle malattie più diffuse nella società contemporanea.

L'osteoporosi è una patologia che rende le ossa più fragili e suscettibili a fratture, spesso senza sintomi evidenti fino a quando non si verifica una frattura. Pur non essendo una malattia curabile in senso assoluto, è possibile rallentarne o arrestarne la progressione attraverso una corretta prevenzione e una gestione adeguata. Durante l’incontro, il dottor Di Stefano esplorerà gli aspetti cruciali della malattia, offrendo informazioni su come riconoscerla, prevenirla e curarla, oltre a rispondere alle domande del pubblico.