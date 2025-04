Frana a Pontegrande: strada sgomberata, ma si attende il sopralluogo per la riapertura

È stata sgomberata la strada della frazione di Pontegrande, nel comune di Bannio Anzino, dove una frana si è staccata in seguito all’ondata di maltempo che sta colpendo l’Ossola in queste ore. Grazie ad un intervento tempestivo, la strada è stata immediatamente ripulita ma, di fatto, la parte alta della Valle Anzasca rimane per il momento ancora isolata. Come fa sapere il sindaco Pierfranco Bonfadini, infatti, prima di riaprire al traffico è necessario un sopralluogo e l’ok da parte di Anas, a cui compete il tratto di strada interessato, per evitare nuovi distacchi di materiale dal versante.