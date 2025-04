Maltempo a Macugnaga, la commissione locale valanghe chiede la chiusura di diverse aree

Si è riunita oggi, 17 aprile, alle 12.00 la commissione locale valanghe – sottocommissione Macuganaga, per discutere la situazione del comune di Macugnaga in seguito alle forti precipitazioni cadute negli ultimi giorni. La commissione – formata da Diego Micheli (vicepresidente), Filippo Besozzi, Manuele Bettoni, Alfonso Porreca, Walter Romen, Luigi Corsi, Stefano Lanti, Maurizio Vittone - ha confermato la proposta, rivolta al sindaco, di predisporre la chiusura di alcune aree del comune. In particolare, il centro sportivo Pecetto, i sentieri che da Pecetto salgono all'Alpe Burki, la strada panoramica di Pecetto, la strada di servizio vasche acquedotto di Pecetto, la strada agrosilvopastorale Pecetto - Opaco - Ronco – Isella.

La commissione ha inoltrato la richiesta al sindaco in seguito a diverse valutazioni sulle condizioni meteorologiche. È stato infatti rilevato che le precipitazioni sono state intense durante la notte: a Pecetto si riscontrano 202 mm di pioggia nelle ultime 24h (fonte Arpa), al Passo Moro si registrano accumuli di ulteriori 100 cm di neve fresca nelle ultime 24 ore con forte trasporto eolico (fonte personale Mts). Inoltre, sono cadute diverse valanghe: Rosareccio, Tambach, Lengrabe. Infine, molto particolare quanto accaduto nel canale della valle, dove nella notte è scesa una valanga mista a terra e acqua che, entrando dalle finestre del paravalanghe, ha invaso la strada Statale 549 comportandone la temporanea interruzione.