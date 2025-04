Pasqua a Santa Maria Maggiore: tra tradizione, arte e divertimento in Valle Vigezzo

Santa Maria Maggiore, il pittoresco borgo della Valle Vigezzo, si prepara ad accogliere i visitatori per una Pasqua all'insegna della tradizione, cultura e divertimento. Anche quest’anno, il paese si trasforma in un palcoscenico dove storia, natura e attività coinvolgenti si intrecciano, offrendo esperienze per tutti i gusti.

Dal 19 aprile, il Centro Culturale Vecchio Municipio ospiterà una mostra unica nel suo genere. Facciamo acqua da tutte le parti esplorerà l'importanza dell'acqua, elemento essenziale della vita e della bellezza naturalistica. Il Verbano-Cusio-Ossola è famoso per la sua ricchezza di fonti naturali, ghiacciai e laghi, e questa mostra si propone di raccontare il rapporto tra l'acqua e il nostro territorio, unendo scienza, bellezza e benessere. L'esposizione, visitabile dal 20 aprile al 2 giugno, sarà un viaggio multisensoriale adatto a tutte le età.

Lunedì 21 aprile, il borgo si riempie di bambini pronti a partecipare a una delle cacce alle uova più attese d’Italia. S…cova l’ova è un evento che coinvolge grandi e piccini in una caccia all’uovo tra le vie del paese, con sorprese e premi per chi troverà lo speciale “ovo d’oro”. Un'occasione imperdibile per scoprire angoli nascosti e particolari di Santa Maria Maggiore in un'atmosfera di allegria e gioco, alla scoperta della bellezza del borgo in modo divertente e originale.

Non mancano poi le opportunità di visita ai musei locali, che raccontano storie affascinanti e ricche di emozioni. Dal Museo del Profumo Feminis-Farina alla Scuola di Belle Arti Rossetti Valentini, fino al suggestivo Museo dello Spazzacamino, Santa Maria Maggiore offre una varietà di esperienze culturali per arricchire la propria visita.