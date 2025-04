“Facciamo acqua da tutte le parti”: la mostra a Santa Maria Maggiore

Una mostra interessante, che merita sicuramente una visita. E’ stata inaugurata sabato 19 aprile alle 17.30 a Santa Maria Maggiore “Facciamo acqua da tutte le parti”, curiosa esposizione allestita al Centro Culturale Vecchio Municipio e visitabile fino al 2 giugno (e nel periodo pasquale - ovvero fino al 27 aprile - tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18).

"E’ necessaria una premessa – ha esordito il sindaco Claudio Cottini – l’idea della mostra risale a qualche tempo fa, prima del nubifragio che ha colpito il Vco in questi ultimi giorni. E quindi non c’è alcun legame, semplicemente vuole essere un tributo al territorio del Verbano-Cusio-Ossola, che fa letteralmente acqua da tutte le parti, se si pensa che presenta montagne con ghiacciai, sorgenti, fiumi, cascate, acque termali, invasi, dighe artificiali, tre laghi naturali".

Ad allestire l’esposizione, Monica Mattei, responsabile dell’ufficio turistico di Santa Maria Maggiore che ha spiegato: "Nel grande teatro della rappresentazione terrestre, quello nel quale ognuno di noi tenta di raccontare la propria storia, non esiste ambito conoscitivo nel quale l’acqua non sia protagonista: come elemento vitale, bellezza naturalistica, benessere, fonte economica, ancestrale fattore di sviluppo e crescita".