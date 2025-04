Secondo appuntamento con "Lettura e natura": un'escursione per famiglie a Montecrestese

Sabato 26 aprile è in programma il secondo appuntamento della rassegna "Lettura e Natura", una serie di brevi escursioni per famiglie con letture e attività ludico-didattiche nel territorio del Verbano Cusio Ossola. Il progetto gode del contributo di Fondazione Comunitaria Ente Filantropico del Vco e dell'associazione Monterosa Promotion, a cui appartengono le guide ambientali escursionistiche Elena Clerici, Stefano Zecconi ed Enrico Zanoletti che condurranno le attività.

La camminata si svolgerà questa volta nel territorio di Montecrestese e sarà un percorso tra le frazioni basse del paese, panoramico sulla piana ossolana. Si partirà dalla frazione Croppola per poi scendere verso la cosiddetta "Valle dei Cani" e spostarsi, infine, alla località Roledo. L'itinerario ha un dislivello di 60 m circa e lunghezza di circa 4 km.

La passeggiata è intitolata “Giganti di legno e di pietra. Storie di mercanti e viandanti attraverso le Alpi”. I primi “giganti di pietra” che si incontreranno durante l'escursione sono i menhir e i grandi muraglioni con camera interna del sito archeologico megalitico di Croppola, dal quale si ha una bella vista panoramica sulla vicina cava di beola e le montagne circostanti. Essa è ancora attiva e dal versante della montagna si estraggono altri “giganti di pietra”, cioè le grandi bancate di roccia che vengono sapientemente tagliate e successivamente lavorate da artigiani esperti. Si andrà poi alla scoperta dei boschi circostanti la frazione Croppola, che si alternano a nuclei di vecchie baite ed ampi vigneti terrazzati, in alcuni casi ancora coltivati con i classici piedritti di pietra a sostegno delle piante di vite. Giunti alla cosiddetta “Valle dei Cani”, il cammino incrocerà la mulattiera della Sbrinz Route, antica via di collegamento attraverso le Alpi, percorsa nei secoli passati da centinaia di mercanti e viandanti. Poco oltre, in località Roledo, si troveranno, invece, i “giganti di legno”, cioè le grandi sculture lignee e la Panchina Gigante realizzate da un artigiano locale in posizione panoramica sulla piana ossolana, situati su un dosso di rocce levigate millenni fa dal ghiacciaio dell'Ossola, il “gigante di ghiaccio”.

Durante la giornata si alterneranno momenti di sosta con osservazioni del paesaggio e spiegazioni, letture tematiche e attività ludico-didattiche.

La camminata si svolge in occasione della giornata mondiale della Terra (22 aprile), della giornata mondiale del libro (23 aprile) e della giornata mondiale del disegno (27 aprile).

Il ritrovo è fissato per le ore 9.45 in località Croppola di Montecrestese, presso il parcheggio della sede Aib nei pressi del Santuario della Madonna di Viganale e il rientro è previsto per le 15.30 circa. La passeggiata è adatta a bambini a partire dai 4 anni, obbligatoriamente accompagnati da un adulto durante tutta la giornata; sono richiesti scarpe e abbigliamento da escursionismo. La pausa pranzo è al sacco a cura dei partecipanti (indispensabile munirsi di scorta d'acqua perchè lungo il percorso non c'è possibilità di rifornirsene) e si terrà presso la 'Panchina dei Giganti' in località Roledo.

Per i bambini la partecipazione è gratuita, per gli adulti è richiesta una quota di partecipazione di 5 euro a testa, da versare in loco in contanti. Per poter organizzare al meglio le attività, la prenotazione è obbligatoria e deve essere fatta entro le 18.00 del giorno precedente tramite e-mail o sito internet. Non sono ammessi cani.