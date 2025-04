Un ricordo per le maestre vigezzine: messa e pranzo conviviale a Re

Una messa in ricordo delle maestre vigezzine scomparse e un pranzo conviviale per ricordare i bei momenti trascorsi insieme nei lunghi anni di insegnamento. Martedì 22 aprile alle 11 presso il Santuario della Madonna del Sangue di Re sarà celebrata la Santa Messa in ricordo di tutte le insegnanti della Valle Vigezzo.

Al termine della celebrazione sarà possibile partecipare ad un pranzo conviviale per condividere i bei ricordi della vita da insegnante presso l'Hotel Casa Barbieri di Re. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la maestra Cristina Bergamaschi al numero 347.9851167.