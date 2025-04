Santa Maria Maggiore, nuovo impianto per il Volley Vigezzo

La vittoria di domenica 13 aprile (ultima partita in casa per il Volley Vigezzo, categoria under 16) contro il Gozzano, ha aperto la strada per poter partecipare alla finale provinciale a 4 squadre. Domenica 27 aprile alle 16 giocherà l'ultima partita del campionato Top Junior la prima squadra Pvo A.Rosmini, anch'essa impegnata fino alla fine per accreditarsi un posto in finale regionale.

Nelle ultime settimane le squadre giocano alla Scuola Media Testore di Santa Maria Maggiore utilizzando il nuovo impianto pallavolistico acquistato dalla Asd Volley Vigezzo con il contributo della Fondazione Comunitaria del Vco e dell'Unione dei Comuni della Val Vigezzo ai quali vanno i ringraziamenti dei responsabili tecnici della pallavolo Marta Bonetti e Dino Presutto.