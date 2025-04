A Ornavasso tanti appuntamenti per celebrare l'80° anniversario della Liberazione

Il comune di Ornavasso, in collaborazione con il Raggruppamento Patrioti “Alfredo Di Dio” e le associazioni d’Arma, organizza per venerdì 25 aprile le celebrazioni per l’80° anniversario della Liberazione dal nazifascismo.

Il programma prevede, alle 9.30, la posa di una corona d’alloro al monumento ai caduti di Migiandone. Alle 10.00 ci si sposta poi a Ornavasso per la posa di una corona al monumento ai caduti in piazza del Municipio, con orazione ufficiale del sindaco Filippo Cigala Fulgosi.

Alle 10.30 la messa in suffragio dei caduti nella chiesa di San Rocco. La manifestazione sarà accompagnata dal Corpo Musicale Santa Cecilia.

Nel corso della giornata è prevista, inoltre, alle 14.30 una visita guidata alla Linea Fortificata Cadorna e alla località San Bernardo con Emanuele Rossi (ritrovo alla Punta di Migiandone).

A partire dalle 15.00 diversi appuntamenti al museo della Resistenza “Alfredo Di Dio” di Ornavasso. alle 15.00 l’inaugurazione di un pannello ideato dagli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria, alle 16.00 la presentazione a cura di Amedeo Ceci di modellini di automobili e mezzi di trasporto d’epoca che raccontano un’originale corsa verso la Liberazione; infine, alle 17.00 Margherita Zucchi propone estratti di foto e video di un anno di ottantesimi.

Le celebrazioni proseguono poi sabato 26 aprile presso la sala comunale in piazza XXIV Maggio alle 21.00 il concerto “Canti per non dimenticare” con il coro alpino Ana di Domodossola e il coro La Bricolla della Valle Cannobina, che eseguono un repertorio di canti della prima e seconda guerra mondiale e della Resistenza. A seguire, un momento conviviale e la visita alle mostre “Ribelli per amore” e “Licinio Oddicini”. Quest’ultimo appuntamento si inserisce nella rassegna “Festiva della libertà”, che prevede una serie di eventi in tutto il corso del 2025 per celebrare un anniversario importante quale l’80° della liberazione.