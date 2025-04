I bambini in fuga dalla guerra: un incontro in Cappella Mellerio tra pane bianco e Ucraina

I ricordi di un bambino del pane bianco, uno di quello che è stato accolto dalla Svizzera ai tempi della guerra, e la testimonianza attuale di Timoty, ragazzo ucraino ospite a Domodossola: per celebrare la ricorrenza della Liberazione la Pro Loco di Domodossola organizza una serata in Cappella Mellerio tra ricordi, racconti e musica. L'appuntamento è per giovedì 24 aprile alle ore 21.00.

"In occasione del 25 aprile vogliamo dedicare attenzione a due aspetti, da un lato il valore della solidarietà e della accoglienza in tempi difficili, dall’altro il sollievo e la gioia che la fine dei conflitti lascia - spiega Vanda Cecchetti, presidente della Pro Loco di Domodossola -. Così racconteremo i ricordi di nonno Tonino Tellini, accolto in Svizzera da bambino e ascolteremo le parole di gratitudine di Timoty, ragazzo ucraino ospitato nella nostra città in questi anni. Gli augureremo di provare presto la gioia del ritorno raccontata dal nonno".

Al termine le Light Voice, gruppo vocale femminile della Filarmonica di Villadossola e diretto da Monica Morellini, regaleranno le note leggere del dopoguerra; spazio anche alla voce dell'attore Matteo Minetti. "Solidarietà, pace, musica. Temi cari a Papà Francesco. Per questo la nostra serata si terrà, anche nel suo ricordo" sottolinea Vanda Cecchetti.