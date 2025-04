Pallavolo, Serie D maschile: Domo perde contro Reba Torino

Assenti Pennati e Livera, Domo parte con Saclusa in regia opposto a Borgnis, De Grandis in diagonale con un esordiente Butti (dall'Under 17), centrali Maiello e Sirocchi, libero Mancuso. Domo parte meglio (3 a 7), ma Torni non si scompone e sfruttando l'esperienza rientra immediatamente in gioco. I domesi iniziano a faticare in ricezione e commettono qualche errore di troppo in attacco e al servizio. Reba ne approfitta e chiude 25 a 22. Secondo parziale simile con Reba che parte in vantaggio, ma a metà set Domodossola pareggia i conti. Gli ossolani, nel loro momento migliore, avrebbero anche la palla del + 2 (17 a 19), ma un'enorme ingenuità regala un autostrada ai padroni di casa. Domo non riesce a trovare soluzioni utili e perde 25 a 19. Nel terzo set Nardin prova a dare un po' di "esperienza" alla squadra ed inserisce De Vito in posto quattro, Boschi in regia e Vsevold come opposto. L'inerzia del match però non cambia. Reba è sempre avanti e nonostante il tentativo finale di rimonta Reba chiude 25 a 22 e si prende l'intera posta in palio.