Basket, Findomo chiude a Galliate poi testa ai play-off

Ultima giornata della stagione regolare in Divisione Regionale 1 e clima rilassato per la Findomo Pediacooph24, che questa sera fa visita alla capolista Galliate per archiviare il campionato prima di tuffarsi nei play-off. I ragazzi ossolani sono già matematicamente sesti e non hanno nulla da chiedere alla classifica, così come Galliate, che ha già in tasca il primo posto.

Chi invece ha ancora tutto da giocarsi è la Paracchini Expo Foma, impegnata sul parquet del PalaBagnella alle 21 contro lo Sporting Borgomanero. In palio c’è il quarto posto in classifica e il relativo vantaggio del fattore campo nel primo turno dei play-off. I rossoverdi sanno di dover solo vincere per raggiungere l’obiettivo, come sottolinea coach Verri: "Sappiamo quello che dobbiamo fare: non possono esserci cali di tensione e concentrazione, dobbiamo completare l’opera".