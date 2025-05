"Visioni sonore": al cinema Corso una serata di arte e musica in attesa di Malescorto

Venerdì 16 maggio alle 21.00 la sala del cinema Corso di Domodossola ospita una serata dal titolo “Visioni sonore”, inserita nel calendario di Malescorto Spin-Off, la rassegna di eventi paralleli al festival internazionale di cortometraggi Malescorto.

La serata rientra nel progetto “Art Credits”: giunta alla sua quinta edizione, è un’iniziativa che volge lo sguardo a forme artistiche oltre il cinema, coinvolgendo artisti a cui viene affidato il compito di realizzare un’opera figurativa, utilizzata come base del materiale promozionale dell’edizione in corso. Quest’anno sarà l’artista ossolano Michele Scaciga a dipingere l’opera protagonista della venticinquesima edizione del festival, in programma dal 21 al 26 luglio a Malesco.

Artista poliedrico, Michele Scaciga lavora da più di vent’anni nel mondo dell’arte realizzando fumetti, illustrazioni, dipinti ad olio, acrilico, acquerello e sculture. Dal 1997 è attivo nel campo della multimedialità, creando videoarte interattiva e cortometraggi. La sua tela verrà dipinta dal vivo sul palco del cinema Corso accompagnata dalla performance Our Duo, il progetto musicale realizzato dai maestri Fabrizio Spadea e Roberto Olzer. I due musicisti ossolani si esibiranno alla chitarra e al pianoforte in un concerto tra sonorità jazz, world music e pop, attraverso il linguaggio dell’improvvisazione. Un’esperienza musicale in continuo divenire, dove ogni esibizione è unica e irripetibile. Fabrizio Spadea ha collaborato con grandi nomi del jazz internazionale come John Arnold, Mike Mainieri, Greg Osby e con le maggiori star della musica pop italiana. Roberto Olzer si è esibito in Italia e all’estero con concerti in ambito classico e jazz. Ancora una volta, cinema, arte e musica si uniscono per dare vita a uno spettacolo imperdibile di colori, luci, note ed emozioni. L’ingresso è a offerta libera.