Frana a Monteossolano, lavoratore chiede un intervento urgente e scrive al Prefetto

Un cittadino di Domodossola ha inviato una segnalazione formale la difficile situazione in cui si trova da aprile, a seguito dell’evento franoso che ha colpito la strada comunale 11 Mocogna-Cisore.

A causa dell’interruzione della viabilità e degli orari limitati del servizio navetta attivato dal Comune, non riesce più a rientrare nella propria abitazione, compatibilmente con i suoi orari di lavoro in Svizzera. Dopo aver chiesto l’installazione di un ponte provvisorio – richiesta respinta – ora chiede una soluzione urgente, anche temporanea, per poter tornare a vivere con dignità.



Ecco la segnalazione inviata alla Prefettura:



Il sottoscritto sig. Romeo Francesco, residente in Loc. Barro n. 14 nel Comune di Domodossola, scrive la presente per rappresentare che, a seguito dell’evento franoso che interessava la Strada Comunale 11 Mocogna-Cisore in conseguenza delle forti piogge del mese di aprile 2025, il sottoscritto non è in grado di raggiungere la propria abitazione compatibilmente ai propri orari di lavoro.



Il sottoscritto infatti non può usufruire del servizio navetta attualmente in servizio (orari 8.30 – 12.30 – 18.00) in quanto presta attività lavorativa presso la Confederazione Elvetica partendo alle ore 4.10 e rientrando circa alle ore 21.00.



Attraversare il sito di frana a mio rischio e pericolo comunque comporta di dover fare un percorso a piedi (di notte con anche le relative implicazioni con la locale fauna selvatica e le forti piogge che continuano ad imperversare) di circa 3 chilometri ad andare e 3 chilometri a tornare.



Tale situazione mi sta costringendo a trovare soluzioni alternative, chiedendo ospitalità a parenti ed amici oppure passando la notte in albergo.



Ho manifestato la problematica all’Ufficio Tecnico del Comune di Domodossola, chiedendo di procedere quantomeno all’installazione di un ponte provvisorio per consentire il passaggio, ma ho ottenuto risposta totalmente negativa.



Mi chiedo che succederebbe se vi fosse necessità dell’intervento di un’ambulanza e cosa il Comune abbia pensato al riguardo.



Chiedo pertanto formalmente che venga valutato di prendere al più presto un provvedimento che mi consenta di raggiungere la mia abitazione e da lì recarmi al lavoro o, in alternativa, come ho visto fare dal Comune di Villadossola in un caso analogo, che mi venga fornito un alloggio temporaneo sino alla definitiva risoluzione della problematica.