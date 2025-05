Ponte 88, affidati i lavori per la messa in sicurezza e la realizzazione di un passaggio ciclo-pedonale

Sono stati affidati, dal comune di Domodossola, i lavori per la messa in sicurezza del cavalcavia ferroviario km 0+649, noto come “Ponte dell’88”, che collega via Piave con via Cavalieri di Vittorio Veneto. Dopo diversi mesi di chiusura, dunque, l’intervento dovrebbe iniziare a breve, anche se non sono ancora state fornite date precise.

Il ponte dell’88, va ricordato, è chiuso al transito dei veicoli dal dicembre 2024 per ragioni di sicurezza, prontamente segnalate dall’amministrazione comuna di Domodossola alle ferrovie dello Stato, proprietarie dell’infrastruttura. Nel corso di alcune ispezioni, era infatti stato rilevato che “il giunto del cavalcavia, lato via Piave, posizionato tra l’impalcato in calcestruzzo e l’impalcato in acciaio, era sprovvisto dell’idoneo fondo stradale”, come si legge nella delibera del comune.

Nei giorni scorsi, quindi, il comune ha affidato alla ditta Marino di Piedimulera lavori per un costo totale di 10.858,00 euro. l’intervento prevede la messa in sicurezza del cavalcavia ferroviario e la realizzazione di un passaggio ciclo-pedonale.