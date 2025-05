"Visioni sonore": al cinema Corso l'opera di Michele Scaciga per Malescorto FOTO

Nella serata di venerdì 16 maggio il cinema Corso di Domodossola ha ospitato “Visioni sonore”, un evento speciale andato in scena nell’ambito della quinta edizione di Art Credits, l’iniziativa di Malescorto – Festival Internazionale dei Cortometraggi di Malesco che ogni anno affida a un artista la creazione dell’opera figurativa che ispirerà la locandina ufficiale del festival.

È stato, quest’anno, l’artista Michele Scaciga a dipingere durante la serata la tela che ispirerà la locandina ufficiale di Malescorto 2025, accompagnato sul palco del cinema dalle

note dei maestri Fabrizio Spadea e Roberto Olzer. L’opera, intitolata “Cinema ad memoriam”, è un sentito omaggio a Malescorto. Al centro della composizione emerge il basilisco, simbolo del paese di Malesco, circondato da riferimenti cinematografici che evocano momenti iconici della storia del cinema e ricordi personali dell’artista. Le suggestioni visive spaziano da film come “Il cielo sopra Berlino” di Wim Wenders e “Il settimo sigillo” di Ingmar Bergman a citazioni ispirate alla Nouvelle Vague e al regista Orson Welles. Un ulteriore tributo è riservato a “Star Wars”, in ricordo della prima proiezione della saga che l’artista vide

proprio al Cinema Corso di Domodossola nel 1977.

La colonna sonora della serata è stata affidata a Our Duo, composto da Fabrizio Spadea e Roberto Olzer, che ha proposto un percorso musicale articolato in tre momenti, ciascuno ispirato a una fase diversa della discografia dei due musicisti. Dal repertorio delle musiche popolari dal mondo, si è passati ai brani tratti dall’album “Pop Songs”, con omaggi ad artisti come Fabio Concato, i Dire Straits e Niccolò Fabi, fino a un tributo al chitarrista Pat Metheny. La performance si è conclusa con l’esecuzione con chitarra e pianoforte sulle note dell’iconico brano “Cinema Paradiso”, composto dal maestro Ennio Morricone.

Una serata intensa e partecipata, in cui musica, pittura e cinema si sono fusi in una performance dal vivo unica nel suo genere, accolta con entusiasmo dal pubblico presente in sala per oltre un’ora.

“Un ringraziamento speciale – dicono gli organizzatori - va al cinema Corso di Domodossola, che ha nuovamente dimostrato il proprio sostegno a Malescorto”. Paolo Zanghieri al termine della serata ha detto: “L’acquisto del cinema Corso e il progetto di ristrutturazione che prevede la riorganizzazione delle sale e la creazione di uno spazio per musica e teatro hanno l’obiettivo di supportare realtà come Malescorto. La cultura, in ogni sua forma, è l’unico seme per una società migliore. Voi giovani siete il terreno fertile che ci dà speranza. Siamo impazienti di avviare i lavori per far crescere il progetto PerCorso, affinché esperienze come la vostra possano esprimersi e lavorare al meglio”.

L’opera “Cinema ad memoriam” sarà esposta al cinema comunale di Malesco durante la settimana di proiezioni della selezione ufficiale di Malescorto, in programma dal 21 al 26 luglio.