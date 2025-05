"Tre passi nel Giubileo" con le parrocchie di Villadossola e della Valle Antrona

Le parrocchie di Villadossola e della Valle Antrona nell’ambito del Giubileo della Speranza organizzano l'iniziativa “Tre passi nel Giubileo” ovvero tre occasioni di riflessione su un tema; per ognuno vengono dedicate due serate. La prima riflessione è sul mondo carcerario, la seconda sulla Pace e la terza sulla cura dell'ambiente naturale e delle persone.

Il primo passo dal titolo “Liberate i prigionieri” è in programma il 22 e il 29 maggio. Il 26 dicembre del 2024 Papa Francesco aveva aperto la Porta Santa nell'istituto penitenziario di Rebibbia segnando un momento storico nella storia dei giubilei ordinari e riconfermando l'attenzione della chiesa verso le persone detenute. Le parrocchie di Villadossola organizzano quindi un momento di riflessione sul tema. Giovedì 22 maggio, al teatro La Fabbrica alle 20.45, terranno una conferenza il direttore della Caritas don Giorgio Borroni e la direttrice del carcere di Verbania Claudia Piccione Kivel Mazury.

A quest’incontro farà seguito una cena, giovedì 29 maggio alle 20.00 al ristorante sociale Gattabuia di Verbania. Il ristorante è nato da un progetto di economia carceraria per l'inserimento professionale di persone con problemi di giustizia e a rischio di marginalità sociale. Il costo è di 24 euro. La prenotazione deve avvenire entro il 27 maggio ai seguenti contatti Itana 339-1289344, Claudio 329-1370352.

Il secondo passo verso il Giubileo ha come titolo “Beati i costruttori di pace”. Sarà una riflessione sulla pace riprendendo le parole di Papa Francesco, che indisse il Giubileo: “Segni di speranza - disse il pontefice - Sono i tanti operatori che della pace hanno fatto la loro vita quotidiana”. Giovedì 4 settembre alle 20.45 ci sarà una serata con don Fabio Corazzina e alcuni rappresentanti della società civile di Brescia impegnati per la pace. Venerdì 26 settembre alle 21 al teatro La Fabbrica è previsto lo spettacolo teatrale “Pace in guerra” con la compagnia professionale de “I teatri soffiati”.

Infine il terzo passo nel Giubileo sarà nell’ottica dell’ecologia integrale con una riflessione comunitaria dal titolo “Lasciate riposare la terra” alla luce dell’enciclica di Papa Francesco “Laudato Si’” in programma il 6 novembre, mentre il 14 novembre è prevista una cena vegana preparata dagli allievi del Formont.