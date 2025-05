Tutto pronto per la nuova edizione di Coachellula

Giunge al termine il conto alla rovescia per l’edizione 2025 di Coachellula, il festival musicale organizzato dall’associazione D.O.M.O. (Donatori Ossolani Midollo Osseo) per sensibilizzare i giovani sull’importanza della donazione del midollo osseo e delle cellule staminali. L’edizione numero quattro dell’evento si terrà sabato 17 maggio a partire dalle 18.00, come di consueto presso l’area feste di Trontano.

La più importante novità introdotta quest’anno è la formula del talent show. Le band e i solisti che si sono iscritti si sfideranno dunque a colpi di note e una giuria di esperti decreterà il vincitore. La presidente della giuria è Nyv, cantante ossolana nota anche per la sua partecipazione a Sanremo Giovani e ad Amici; insieme a lei Augusto Quaretta, Roberto Aielli, Riccardo Nazzaroli e Luca Nicolini. Per i finalisti, oltre a importanti premi, in palio anche la partecipazione al festival Pirates of Rock, organizzato dall’omonima associazione - che conferma la collaborazione con Coachellula - il 2 agosto a Malesco.

Tra le associazioni che da quest’anno collaborano all’organizzazione dell’evento ci sono anche il presidio Libera di Domodossola e l’associazione 21 Marzo di Verbania, che allestiranno una “game station”, una postazione con freccette, ping pong e quiz aperti a tutti i partecipanti. Inoltre, le studentesse di Enaip di Domodossola saranno presenti in un “Glam corner” per offrire, a chi lo desidera, trucco e acconciature da festival.

Tra le grandi novità introdotte quest’anno a Coachellula, anche “Aperitivo degustando”, una degustazione promossa da Dea Valdossola e azienda vitivinicola Edoardo Patrone, con vini e prodotti del territorio.

Il programma della manifestazione si apre dunque alle 18.00 con l’aperitivo, previsto fino alle 20.00; alle 18.30 l’apertura del Glam corner e della Game station. Alle 19.30 l’apertura dell’area ristoro e dalle 20.30 va in scena l’”X-Talent”, con i concorrenti che si avvicendano sul palco fino alle 23.30, quando la serata sarà animata dai dj set di dj Veleno e dj Bunny. La serata sarà presentata da Andrea Lavalle.

La serata, organizzata da D.O.M.O., è resa possibile anche grazie alla collaborazione del comune, della Pro Loco, dal Gruppo Alpini e dall’Aib di Trontano e al Centro Servizi per il Volontariato, oltre a numerosi sponsor privati.