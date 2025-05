In bici alla scoperta di gelsi e filugelli

Una volta era un'attività diffusa nella bassa Ossola, oggi è praticamente scomparsa ma a Mocogna un allevatore porta avanti una vecchia tradizione, quella dell'allevamento dei bachi da seta.

E così FiabVco propone per domenica 25 maggio un'escursione in bicicletta facile e adatta a tutti, per incontrare Bigat Seta Ossola, scoprire il mondo dell'allevamento dei bachi da seta e ascoltare da Chiara Besana le storie di chi in passato ci cimentò in Ossola con l’allevamento di “gelsi e filugelli”.

L'appuntamento è aperto a tutti, e per i non soci di FiabVco è previsto un contributo di 3 euro per l'attivazione della copertura assicurativa. Il ritrovo è alle 10.15 presso la Stazione di Domodossola e il rientro previsto verso le 16.30 Questo l'itinerario, per una lunghezza di 20 km e un dislivello di 100 metri: Domodossola-Mocogna-Bisate-Lago Tana-Pontetto-Masera-Croppo di Trontano-Ponte della Mizzoccola-Domodossola.

Si tratta di un'escursione facile, adatta a tutti, ma è obbligatorio l’uso del casco. Le bici ammesse sono quelle da trekking, mountain bike, gravel bike. Pranzo al sacco. Iscrizioni e info sul sito www.fiabvco.it oppure contattando Alessandro al 347 5788543.