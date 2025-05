A luglio la 42esima edizione dell'incontro di amicizia tra le genti del Rosa

Sabato 5 luglio si terrà il 42° incontro dell’amicizia tra le genti del Rosa presso Alpenzù Grande (1779 metri) situato nel comune di Gressoney-Saint- Jean. Alle 9.00 ritrovo presso la partenza del sentiero W a Gressoney La- Trinité (rotonda prima del capoluogo). Ore 9.30 incontro presso la partenza del sentiero n. 7 in località Castell a Gressoney-Saint-Jean. Ore 9.45 ritrovo presso l’inizio del sentiero n. 6 Altavia 1 in località Chamonal a Gressoney-Saint-Jean. Ore 11.30 celebrazione della Santa Messa e ore 12.30 distribuzione della polenta (possibilità di appoggiarsi al rifugio Alpenzù. Per info 379 2854953).