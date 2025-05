Pallanzeno, una nuova rotatoria per mettere in sicurezza la zona del passaggio a livello

È previsto entro la fine del 2025 l’inizio dei lavori per la realizzazione di una rotatoria nei pressi del passaggio a livello di Pallanzeno. Ad annunciarlo è l’amministrazione comunale, attualmente impegnata nella progettazione: “È un’opera molto importante per il nostro comune – spiega il sindaco Gianpaolo Blardone – che permetterà di ovviare a un problema da sempre presente in quel tratto di strada: la mancanza di visibilità, che rende l’incrocio davvero pericoloso, tanto che si sono già verificati diversi incidenti”.

La rotatoria sarà dunque realizzata interamente nel territorio comunale, permettendo la messa in sicurezza dell’incrocio che unisce le strade che da Pallanzeno portano a Vogogna e Piedimulera. Rimarrà invece attivo il passaggio a livello: “Il tratto di competenza della ferrovia non sarà interessato dai lavori – chiarisce il sindaco -. L’intervento sarà finanziato dalla provincia del Vco, per un totale di circa 1,3 milioni di euro”.

Entro la fine dell’anno, assicura il primo cittadino, prenderanno il via le procedure per l’esproprio dei terreni e anche il primo lotto dei lavori, che dovrebbero poi essere completati nel 2026.