Turista straniera investita in via Sempione

Incidente intorno alle 16 alle porte di Domodossola. Una donna in sella alla sua biciletta è stata investita da un'utilitaria che procedeva verso Crevoladossola. Sul posto sono giunte due ambulanze, una dei volontari del soccorso di Villadossola, e una medicalizzata della Croce rossa domese.

E' successo nei pressi del ponte ferroviario dopo l'ex bar Spanò in via Sempione.

Le condizioni della donna investita, una turista straniera, destavano preoccupazione al momento dell'allarme, ma fortunatamente si sono rivelate meno gravi. La donna è stata trasportata al Dea dell'ospedale San Biagio.

Sul posto per i rilievi la Polizia locale domese.