E' mancata la maestra Sonia Zanola

Villadossola e Domodossola piangono Sonia Zanola, maestra alla scuola primaria Loris Manzoni di Villadossola, mancata ieri a causa di una malattia. Sonia, 57 anni, era insegnante di sostegno con una grande esperienza nel supportare i bambini con difficoltà. Era anche volontaria della Croce Rossa, per la quale prestava servizio presso il Comitato di Domodossola e anche volontaria dell'Associazione Dottor Clown Vco.



Grande amante della bicicletta e della montagna, lascia un grande vuoto tra tutti coloro che l'hanno conosciuta e apprezzata per la sua gentilezza, la sua disponibilità verso il prossimo e la sua forte dedizione al lavoro.

"Con grande tristezza tutto il personale dell’Istituto Comprensivo Bagnolini di Villadossola annuncia la scomparsa di Sonia Zanola. Sonia lascerà un vuoto profondo in tutti coloro, alunni compresi, che in questi anni ne hanno potuto apprezzare la forte dedizione al lavoro e il grande attaccamento alla vita" si legge in un post delle scuole Bagnolini di Villa.



Lascia le figlie Alessia e Chiara con i rispettivi compagni, l'adorata nipote Ginevra, il compagno Fabrizio e il fratello Silvano.

Lunedì 19 maggiio alle 18.30 presso la chiesa del Cristo Risorto a Villadossola sarà recitato il rosario, mentre il funerale sarà martedì 20 maggio alle ore 15 presso la medesima chiesa.