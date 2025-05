Chiesta la revoca dei ''domiciliari'' per il sindaco di Macugnaga

Presentato il ricorso al Tribunale del Riesame contro la misura cautelare degli arresti per il sindaco di Macugnaga, Alessandro Bonacci, che si trova ai domiciliari da lunedì 5 maggio. Il primo cittadino è indagato per i reati di concorso in frode processuale e depistaggio e di falso materiale in atto pubblico, accusato di aver prodotto una falsa ordinanza per giustificare quanto fatto nell’ambito di un altro procedimento penale in relazione ai lavori per la pista tra il Belvedere e il rifugio Zamboni Zappa.

La richiesta di revoca degli arresti domiciliari è stata presentata dell’avvocato difensore Paolo Patacconi.