Trovato in possesso di droga e contanti: nei guai un 19enne di Domodossola

I carabinieri di Domodossola, nel corso dei controlli effettuati nel fine settimana, hanno denunciato a piede libero un giovane di 19 anni per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Il ragazzo è stato infatti trovato in possesso di 30 grammi di hashish e circa 3mila euro in contanti. I militari hanno posto sotto sequestro la sostanza stupefacente e il denaro.