Sei automobilisti denunciati per guida in stato di ebbrezza nel Vco

I carabinieri del comando provinciale hanno intensificato i controlli su tutto il territorio nel fine settimana. I militari hanno denunciato a piede libero 6 automobilisti per guida in stato di ebrezza alcolica, che sono stati trovati con tassi alcolemici che variano da un minimo di 0,9 ad un massimo di 1,84 g/l. Un altro automobilista invece è stato denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi al test per verificare l’assunzione di stupefacenti.

Una 34enne, infine, è stata segnalata alla locale Prefettura dai carabinieri di Domodossola, quale assuntrice di stupefacenti. La donna è stata fermata per un controllo mentre, a bordo di un motoveicolo per persone con disabilità, procedeva con andatura incerta. Mostrando nervosismo i militari hanno deciso di approfondire il controllo, trovando, occultate sul veicolo, 27 sigarette elettroniche contenenti olio di cannabis illegali.