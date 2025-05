La Compagniadellozio in scena a Varzo con "Belladonna"

Prosegue la rassegna “Diffusioni teatrali” promossa dalla Compagniadellozio in diverse località ossolane. Il secondo appuntamento in cartellone è “Belladonna”, in scena venerdì 23 maggio alle 21.00 alla torre medievale di Varzo.

Lo spettacolo è scritto e diretto da Gerlando Marco Orlando, che ne è anche interprete insieme a Daniele Bacci, Siria Giraldo e Giorgia Lazzara. “Belladonna” porta in scena il racconto di due grandi donne che hanno rivoluzionato la storia d’Italia: dalla spedizione dei mille con Antonia Masanello a uno dei più grandi cambiamenti della legislazione italiana per quanto riguarda il matrimonio riparatore con Franca Viola. Due donne che con il loro coraggio e la loro intelligenza si sono fatte largo in un mondo maschilista che le vedeva solamente come oggetti di cui disporre. A fare da legame tra queste due storie alcuni estratti del libro “L’italiana in Italia” di Anna Garofalo, in cui viene raccontata quell’Italia del secondo dopoguerra, animata sempre di più dalle rivendicazioni per i diritti delle donne.