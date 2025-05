Settimana di grande cinema al Corso: la programmazione dal 21 al 27 maggio

La nuova programmazione del Cinema Corso offre un mix imperdibile di adrenalina, tenerezza e riflessione. Tre film, tre mondi diversi da esplorare sul grande schermo: l’ultimo capitolo della saga di Mission Impossible, il live action del classico Disney Lilo & Stitch, e il toccante documentario La Pantera delle Nevi. Ecco tutti i dettagli.

MISSION: IMPOSSIBLE – THE FINAL RECKONING

Tom Cruise torna nei panni di Ethan Hunt per un’ultima missione ai limiti dell’impossibile.

Sotto la regia di Christopher McQuarrie, l’ottavo capitolo della leggendaria saga action spinge l’acceleratore con inseguimenti mozzafiato tra continenti, treni in corsa, aerei in volo e un nemico dal passato: Gabriel, interpretato da Esai Morales.

Il mondo è minacciato da una misteriosa intelligenza artificiale, e il destino dell’umanità è nelle mani della squadra IMF. Un film da non perdere per gli amanti del brivido e delle sfide ad alto rischio.

Proiezioni:

Giovedì 22 maggio – 17:30 / 20:30

Venerdì 23 maggio – 17:30 / 20:30

Sabato 24 maggio – 17:30 / 20:30

Domenica 25 maggio – 17:30 / 20:30

Lunedì 26 maggio – 20:30

Martedì 27 maggio – 20:30

LILO & STITCH

Una dolcissima e divertente avventura tra le isole Hawaii prende vita in questa nuova versione live action diretta da Dean Fleischer Camp.

Lilo, una bambina piena di immaginazione, fa amicizia con una strana creatura aliena, Stitch, che presto diventa parte della sua famiglia.

Con un messaggio universale sull’amore e l’accoglienza, “Lilo & Stitch” è una storia per tutte le età, capace di far sorridere, emozionare e riflettere.

Proiezioni:

Mercoledì 21 maggio – 20.30

Giovedì 22 maggio – 17:30

Venerdì 23 maggio – 17:30 / 20:30

Sabato 24 maggio – 17:30 / 20:30

Domenica 25 maggio – 17:30 / 20:30

Lunedì 26 maggio – 20:30

Martedì 27 maggio – 20:30

LA PANTERA DELLE NEVI

Giovedì 22 maggio – ore 20:30

Un’esperienza visiva e spirituale firmata Vincent Munier e Sylvain Tesson, accompagnata dalle musiche evocative di Nick Cave e Warren Ellis.

Questo documentario poetico segue la ricerca della leggendaria pantera delle nevi sull’altopiano tibetano, ma è anche un’intensa meditazione sul posto dell’uomo nella natura.

Un film che parla al cuore e alla mente, capace di regalare stupore, silenzio e profonde riflessioni.