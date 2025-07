La città celebra Santa Marta, patrona dell’accoglienza

In occasione della ricorrenza di Santa Marta, il 29 luglio, la Pro Loco di Domodossola, guidata dalla presidente Vanda Cecchetti, invita la comunità a riscoprire il significato della giornata dedicata all’accoglienza. La cappella di Santa Marta sarà adornata con fiori per ricordare la figura della donna di Betania, che secondo il Vangelo fu rimproverata da Gesù perché, pur impegnandosi a offrire la migliore ospitalità, non ascoltava le sue parole.

Santa Marta è patrona di ristoratori, albergatori, negozianti e di tutti coloro che si occupano di ospitalità. “Sarebbe bello ritrovare la festa dell’accoglienza – sottolinea Vanda Cecchetti, – e valorizzare i tanti luoghi e le confraternite che, nel suo nome, si prendevano cura dei pellegrini e dei bisognosi”.

Chi avesse informazioni o testimonianze su queste tradizioni è invitato a scrivere a prolocodomo@gmail.com.