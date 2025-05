Prosegue il presidio per la pace in piazza Rovereto: già più di 700 firme raccolte a sostegno dei bambini di Gaza

Prosegue senza sosta il presidio organizzato a Domodossola da un gruppo di cittadini, su iniziativa di Giancarlo Lotto, per chiedere il cessate il fuoco e l’ingresso di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. Da venerdì 23 maggio, i volontari sono presenti 24 ore su 24 in piazza Rovereto, dove è stata allestita una tenda. Qui i partecipanti si alternano mantenere attivo il presidio fino a mercoledì 28 maggio, portando avanti un digiuno a staffetta per dimostrare la propria solidarietà a tutti quei bambini, donne e uomini che a Gaza muoiono di fame a causa dell’assenza di aiuti umanitari.

“Siamo estremamente soddisfatti di come sta andando – spiega Giancarlo Lotto, promotore dell’iniziativa -. Non solo per i volontari sono sempre presenti e stanno portando avanti il digiuno, ma anche per la buonissima partecipazione dei nostri concittadini. Ad oggi abbiamo già raccolto oltre 700 firme da parte dei cittadini domesi e non solo che hanno deciso di appoggiare la nostra iniziativa e in molti si fermano per informarsi su ciò che stiamo facendo”. Grande soddisfazione, dunque, per il comitato organizzatore, che nei giorni scorsi ha potuto contare anche sull’appoggio del sindaco Lucio Pizzi: “Anche lui è passato dalla tenda e ha firmato per sostenerci. Per noi è motivo di orgoglio, un segnale importante”.

L’iniziativa, nata spontaneamente, può contare su un gruppo organizzatore composto da circa 120 persone, di cui una sessantina sono i volontari impegnati all’interno del presidio.

Quest’ultimo rimarrà dunque attivo fino al 28 maggio, giorno in cui intorno alle 17.30 sarà presente, per concludere la manifestazione, Luisa Morgantini: originaria di Villadossola, ex vicepresidente del parlamento europeo, è da sempre impegnata in difesa del popolo palestinese ed è presidente di AssoPace Palestina.